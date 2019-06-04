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Акции против Авакова охватили крупные города Украины

Новости » Общество    04.06.2019 - 20:40
Акции против Авакова охватили крупные города Украины
Фото (РБК-Украина, Виталий Носач)

Акции проходят в Харькове, Одессе, Львове, Луцке, Виннице, Черкассах, Полтаве, Ивано-Франковске

В Харькове, Одессе, Львове, Луцке, Виннице, Черкассах, Полтаве Ивано-Франковске проходят акции протеста "Безнаказанность убивает", поводом которых стало убийство 5-летнего ребенка в Переяслав-Хмельницком Киевской области, в котором подозревают двух сотрудников полиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Так, в Харькове на акцию возле Областного управления полиции собрались около ста человек. Организаторы отмечают, что эта трагедия -  произвол власти и полная беззаконность виновных.

В Одессе около здания главного управления Национальной полиции области на акцию "Безнаказанность убивает" также собрались люди.  

В Ивано-Франковске к людям вышел начальник полиции Владимир Голубош. Он сказал, что лично и весь коллектив местных правоохранителей решительно осуждают действия своих коллег. Также отметил, что расследование по этому делу должно быть прозрачным и честным.

 

В Черкассах возле Главного управления Национальной полиции собралось около сотни граждан, принимающих участие во всеукраинской акции. В частности, на акции присутствует молодежь организации "Сокол", представители Национального корпуса и других общественных организаций, заместители городского головы Черкасс и депутаты горсовета. Также присутствуют до двух десятков полицейских, среди которых и начальник ГУНП в области Валерий Лютый.

Во Львове на акцию собрались около сотни человек, которые держали в руках фотографии пятилетнего мальчика Кирилла, который недавно был застрелен пьяными полицейскими. Также в их руках были плакаты с надписями: "Безнаказанность убивает", "Кириллу было 5 лет, а сколько дадут убийцам?", "Аваков должен уйти", "Требую системных изменений".

Напомним, ране РБК-Украина писало, что под зданием Министерства внутренних дел началась акция протеста "Безнаказанность убивает". На акции присутствуют более двух сотен человек. Главное требование протестующих - отставка министра внутренних дел Арсена Авакова. Под МВС протестующие зажгли файера, скандируют "Авакова - в отставку", "Рядовые убивают, Аваков - покрывает!"

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Новости Украины акцииАрсен Аваков
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