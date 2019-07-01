Богдан: Коломойскому многое не нравится, что мы делаем

Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что олигарху Игорю Коломойскому не нравится многое, что делает команда главы государства Владимира Зеленского. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Отвечая на вопрос, как часто происходит общение с Коломойским, Богдан ответил, что сейчас оно довольно редкое.

"Раньше почти каждый день (общались, - ред.), сейчас очень редко. В основном критикует. Ему многое не нравится, что мы делаем", - сказал он, однако не уточнил, за что именно олигарх критикует команду Зеленского.

Кроме того, глава Офиса президента прокомментировал наличие людей от Коломойского в списках партии "Слуга народа".

"(Александр, - ред.) Ткаченко - как и я, нанятый менеджер, который выполняет свою работу. Я долго с ним общался, защищал его интересы, защищал его от политических преследований... Я не являюсь ни его бизнес-партнером, ни частью его ближайшего окружения", - отметил он.

Кроме того, Богдан заверил, что сотрудники телеканала "1+1" и члены партии "Укроп", которые есть в списках "Слуги народа", - не от Коломойского.

"Наверное, кто-то из них с ним (Коломойским, - ред.) в каких-то отношениях. Что такое "Укроп"? Вот, например, Юрий Мисягин, член совета партии "Укроп"? Он с Коломойским? Наверное, он его один или два раза видел. Это мой друг, мы с ним на фронт три года ездили, под "грады". Да, я его рекомендовал на этот округ. Но он что, человек Коломойского?" - заявил глава Офиса президента.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за месяц на посту провел встречи с олигархами Ринатом Ахметовым, Виктором Пинчуком, Игорем Коломойским. Как отметил глава государства, эти представители крупного бизнеса уже взяли на себя ответственность за решение конкретных вопросов. "С другими я еще не встретился, где-то прячутся", - сказал он.

Как писало РБК-Украина ранее, украинский олигарх Игорь Коломойский призвал последовать примеру Греции и объявить в Украине дефолт.