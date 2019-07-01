Богдан: Коломойському багато чого не подобається, що ми робимо

Глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що олігарху Ігорю Коломойському не подобається багато, що робить команда глави держави Володимира Зеленського. Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Відповідаючи на питання, як часто відбувається спілкування з Коломойським, Богдан відповів, що зараз воно досить рідкісне.

"Раніше майже кожен день (спілкувалися, - ред.), зараз дуже рідко. В основному критикує. Йому багато чого не подобається, що ми робимо", - сказав він, однак не уточнив, за що саме олігарх критикує команду Зеленського.

Крім того, глава Офісу президента прокоментував наявність людей від Коломойського в списках партії "Слуга народу".

"(Олександр, - ред.) Ткаченко - як і я, найнятий менеджер, який виконує свою роботу. Я довго з ним спілкувався, захищав його інтереси, захищав його від політичних переслідувань... Я не є ні його бізнес-партнером, ні частиною його найближчого оточення", - зазначив він.

Крім того, Богдан запевнив, що співробітники телеканалу "1+1" і члени партії "Укроп", які є у списках "Слуги народу", - не від Коломойського.

"Напевно, хтось із них з ним (Коломойським, - ред.) у якихось відносинах. Що таке "Укроп"? Ось, наприклад, Юрій Місягін, член ради партії "Укроп"? Він з Коломойським? Напевно, він його один або два рази бачив. Це мій друг, ми з ним на фронт три роки їздили, під "гради". Так, я його рекомендував на цей округ. Але він що, людина Коломойського?" - заявив глава Офісу президента.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що за місяць на посаді провів зустрічі з олігархами Рінатом Ахметовим, Віктором Пінчуком, Ігорем Коломойським. Як зазначив глава держави, ці представники великого бізнесу вже взяли на себе відповідальність за вирішення конкретних питань. "З іншими я ще не зустрівся, десь ховаються", - сказав він.

Як писало РБК-Україна раніше, український олігарх Ігор Коломойський закликав наслідувати приклад Греції і оголосити в Україні дефолт.