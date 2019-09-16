Глава Офиса президента Андрей Богдан не исключает возможности участия в выборах мэра Киева. Об этом он заявил в интервью BBC.

Богдан сообщает, что сейчас в ОП выстраивают алгоритм действий для проведения выборов в Киеве. Кроме того, по его словам, наименьшая проблема - это кандидаты.

"Наименьшая проблема в этом всем - это кандидаты. Кандидатур много. Может, я даже пойду", - сказал он.

Кроме того, Богдан считает, что "свою функцию он почти выполнил" и хочет заняться "чем-то серьезным".

"Я никогда над этим серьезно не задумывался, но вот последние события показали, что аудитория видит оппонентом Кличко Богдана. Я считаю, что для меня это спуститься на несколько ступенек вниз. С другой стороны, я свою функцию уже почти выполнил - как первая ступень ракеты, которая выводит ее на орбиту, - я уже ее почти вывел. И мне надо заняться чем-то серьезным", - сказал он.

Напомним, действующий городской голова Киева Виталий Кличко намерен участвовать в следующих местных выборах.

В июле глава Офиса президента Андрей Богдан сообщил, что с Кличко есть принципиальная договоренность искоренить коррупцию в столичных властях. Спустя месяц на брифинге Богдан отметил, что Кличко потерял контроль над столицей и должен покинуть пост главы КГГА.