Богдан еще до выборов вышел из земельного бизнеса, - нардеп

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан еще до выборов вышел из земельного бизнеса. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава комитета по вопросам аграрной и земельной политики Верховной рады Николай Сольский.

Сольский подтвердил, что лично знаком с Богданом и всеми заместителями в Офисе президента. Он также отметил, что Богдан какое-то время имел отношение к земельному бизнесу.

"Имел (отношение к земельному бизнесу, - ред.). Но насколько я знаю, он уже год или даже больше вышел из земельного бизнеса. Еще до выборов президента", - подчеркнул Сольский и добавил, что, по его мнению, Богдан разбирается в нюансах земельной реформы.

Напомним, ранее Богдан прокомментировал возможность своей отставки. Он, в частности, подтвердил, что давно написал заявление об увольнении, однако покинуть пост не сможет, если так не решит президент Владимир Зеленский.

В то же время сам Зеленский утверждает, что Богдан является профессионалом, и не планирует его увольнять.

"Нет идеальных людей в моей команде, но это моя команда, и если они не нарушают закон и они профессионалы - они должны работать на государство", - подчеркнул Зеленский.

Отметим, Богдана связывают с олигархом Игорем Коломойским, интересы которого он продолжительное время защищал в качестве адвоката. По этой причине Коломойскому приписывают влияние на Зеленского.