ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Богдан прокомментировал возможность своей отставки

Новости » Политика     31.10.2019 - 08:30
Богдан прокомментировал возможность своей отставки
Фото: Андрей Богдан (РБК-Украина)

По словам Богдана, у него "нет права уйти"

Глава Офиса президента Андрей Богдан действительно написал заявление об увольнении в начале августа, но покинуть пост он не сможет, если так не решит президент. Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

Богдан отметил, что ранее всегда писал заявление, когда видел "первый критический уровень".

"Я всегда на всех работах, видев первый некий критический уровень не то что недоверия, а неприятие или вопросы, писал заявление на увольнение с открытой датой, говоря: "пожалуйста, в любой момент мне точно есть куда идти",
- заявил он.

По его словам, во время написания заявления оппоненты Владимира Зеленского считали, что "за дискредитацию Богдана они дискредитируют президента и вообще власть".

"Это был момент, когда, насколько я помню, мы получили информацию, как наши политические оппоненты выстраивают и планируют свою работу - через мой бэкграунд, то, что я адвокат Коломойского, и адвокат, и адвокат того", - считает он.

По словам Богдана, у него "нет права уйти".

"Мы еще на стадии избирательной кампании договорились с Владимиром Александровичем, что я иду с ним до конца, до того момента, когда он не позволит мне уйти. Своего личного желания мало, я должен получить согласие президента", - сказал Богдан.

Напомним, ранее сообщалось, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об отставке. Однако он сначала отказался комментировать данную информацию.

После этого Владимир Зеленский подтвердил существование заявления на увольнение от главы Офиса президента.

Зеленский встретится с генсеком НАТО Орбан очень ждет знакомства с Зеленским
Новости Украины Владимир ЗеленскийотставкаАндрей Богдан
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь