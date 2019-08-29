За Богатыреву внесли залог

За экс-министра здравоохранения Раису Богатыреву внесли залог. Об этом заявила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец, сообщает "Укринформ".

Как отмечается, ранее залог за Богатыреву обещал внести нардеп Вадим Новинский.

"Залог за Богатыреву уже внесли", - сказали в прокуратуре.

Напомним, 27 августа экс-министру здравоохранения Украины Раису Богатыреву задержали в аэропорту Киева. Осенью 2014 года ее объявили в розыск, после чего последовал запрос в Интерпол. Спустя два года комиссия по контролю за файлами Интерпола объявила об отказе в ее международном розыске.

Как сообщало РБК-Украина, 28 августа суд избрал меру пресечения экс-министру здравоохранения Украины Раисе Богатыревой. Согласно решению суда, Раисе Богатыревой была избрана мера пресечения в виде содержание под стражей на срок 60 дней. Также была определена сумма залога в 6 млн грн.

Добавим, Богатырева была членом фракции "Партии регионов". С 2004 по 2005 год - доверенное лицо кандидата на должность президента Украины Виктора Януковича.