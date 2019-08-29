За Богатирьову внесли заставу

За екс-міністра охорони здоров'я Раїсу Богатирьову внесли заставу. Про це заявила прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець, повідомляє "Укринформ".

Як зазначається, раніше заставу за Богатирьову обіцяв внести нардеп Вадим Новинський.

"Заставу за Богатирьову вже внесли", - сказали в прокуратурі.

Нагадаємо, 27 серпня екс-міністру охорони здоров'я України Раїсу Богатирьову затримали в аеропорту Києва. Восени 2014 року її оголосили в розшук, після чого пішов запит в Інтерпол. Через два роки комісія з контролю за файлами Інтерполу оголосила про відмову в її міжнародному розшуку.

Як повідомляло РБК-Україна, 28 серпня суд обрав запобіжний захід екс-міністру охорони здоров'я України Раїсі Богатирьовій. Згідно з рішенням суду, Богатирьовій було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на термін 60 днів. Також була визначена сума застави у 6 млн грн.

Додамо, Богатирьова була членом фракції "Партії регіонів". З 2004 по 2005 рік - довірена особа кандидата на посаду президента України Віктора Януковича.