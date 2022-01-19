Боевые корабли и зенитки: Украина продолжает настаивать на поставках оружия из Германии

Немецкое правительство отказалось поставлять оружие Украине. В свою очередь посол Украины в ФРГ Андрей Мельник не сдается и продолжает настаивать на поставках, называя даже конкретные виды вооружений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

Украина не собирается мириться с отказом Германии от поставок вооружений Киеву. Посол Андрей Мельник в Берлине назвал конкретные виды вооружений, которые хотел бы, чтоб получила Украина от Германии.

"В первую очередь речь идет о боевых кораблях - одних из лучших в мире, которые нам крайне необходимы для эффективной защиты длинного побережья Черного и Азовского морей", - рассказал он.

По словам Мельника, Украина также нуждается и в самых современных зенитных комплексах, которые, как он отметил, производят немецкие оборонные концерны. Украина уже многие годы добивается поставок оружия из ФРГ для защиты от возможного российского вторжения, но пока - безуспешно.