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Боевые корабли и зенитки: Украина продолжает настаивать на поставках оружия из Германии

Новина українською →
Германия, Среда 19 января 2022 10:08
Боевые корабли и зенитки: Украина продолжает настаивать на поставках оружия из Германии Фото: Украина продолжает настаивать на поставках оружия из Германии (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Немецкое правительство отказалось поставлять оружие Украине. В свою очередь посол Украины в ФРГ Андрей Мельник не сдается и продолжает настаивать на поставках, называя даже конкретные виды вооружений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Украина не собирается мириться с отказом Германии от поставок вооружений Киеву. Посол Андрей Мельник в Берлине назвал конкретные виды вооружений, которые хотел бы, чтоб получила Украина от Германии.

"В первую очередь речь идет о боевых кораблях - одних из лучших в мире, которые нам крайне необходимы для эффективной защиты длинного побережья Черного и Азовского морей", - рассказал он.

По словам Мельника, Украина также нуждается и в самых современных зенитных комплексах, которые, как он отметил, производят немецкие оборонные концерны. Украина уже многие годы добивается поставок оружия из ФРГ для защиты от возможного российского вторжения, но пока - безуспешно.

Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц накануне в очередной раз отверг просьбы Киева, подчеркнув, что Германия уже многие годы проводит сбалансированную стратегию, исключающую экспорт летального оружия.

Отметим, глава МИД ФРГ Анналена Бербок, в ходе визита в Киев 17 января, также отвергла требования Украины.

При этом, некоторые немецкие политики выступают за поставку оружия Украине. Так, председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Циммерман полагает, что следует задуматься о возможности поставок оружия Украине для самозащиты.

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