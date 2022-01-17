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Бербок о поставках оружия Украине: позиция Германии не изменилась

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Киев, Понедельник 17 января 2022 15:18
Бербок о поставках оружия Украине: позиция Германии не изменилась Фото: министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Германия не изменила свою позицию в вопросе поставок оружия Украине. Берлин остается приверженным дипломатическому треку и другим способам поддержки украинских партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный брифинг министра иностранных дел Анналены Бербок и ее украинского коллеги Дмитрия Кулебы в Киеве.

По словам Бербок, позиция правительства Германии в вопросе поставок вооружений в Украину остается без изменений.

"Позиция в отношении поставок оружия с учетом рестриктивной политики по экспорту известна. Мы говорили об это во время нашего разговора (с Кулебой, - ред.). Что касается нашей исторической ответственности, то немецкий вклад в поддержу безопасности Украины является многосторонним. Мы поддерживали Украину в плане лечения военных, мы помогли установить мобильный военный лазарет. И будем делать все необходимое, чтобы не допустить эскалации кризиса, используя дипломатические возможности", - отметила Бербок.

Кулеба подтвердил, что обсудил с ней вопросы поставок оружия и привел аргументы украинской стороны.

"Но нам очень хочется, чтобы сработал именно дипломатический трек. И те усилия, которые мы вместе с Германией прикладываем для достижения результата в нормандском формате… чтобы они дали свой результат. Мы знаем, где и какое оружие можем получить, мы прекрасно знаем, как ее использовать для защиты нашей территории", - подчеркнул министр.

Напомним, накануне посол Украины в Германии Андрей Мельник через интервью FAZ призвал немецкого министра иностранных дел Анналену Бербок сделать все, чтобы Берлин одобрил поставки оружия в Украину на фоне угрозы российского вторжения.

Сама же Бербок подчеркивала, что у Берлина есть своя позиция по вопросу поставок оружия Украине, которая отличается от американской.

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