Бойові кораблі і зенітки: Україна продовжує наполягати на поставках зброї з Німеччини

Німецький уряд відмовився постачати зброю Україні. У свою чергу посол України у ФРН Андрій Мельник не здається і продовжує наполягати на поставках, називаючи навіть конкретні види озброєнь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

Україна не збирається миритися з відмовою Німеччини від поставок озброєнь Києву. Посол Андрій Мельник у Берліні назвав конкретні види озброєнь, які хотів би, щоб отримала Україна від Німеччини.

"В першу чергу мова йде про бойові кораблі - одні з найкращих у світі, які нам вкрай необхідні для ефективного захисту довгого узбережжя Чорного і Азовського морів", - розповів він.

За словами Мельника, Україна також потребує і найсучасніших зенітних комплексів, які, як він зазначив, виробляють німецькі оборонні концерни. Україна вже багато років домагається поставок зброї з ФРН для захисту від можливого російського вторгнення, але поки - безуспішно.