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Бойові кораблі і зенітки: Україна продовжує наполягати на поставках зброї з Німеччини

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Німеччина, Середа 19 січня 2022 10:08
Бойові кораблі і зенітки: Україна продовжує наполягати на поставках зброї з Німеччини Фото: Україна продовжує наполягати на поставках зброї з Німеччини (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Німецький уряд відмовився постачати зброю Україні. У свою чергу посол України у ФРН Андрій Мельник не здається і продовжує наполягати на поставках, називаючи навіть конкретні види озброєнь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Україна не збирається миритися з відмовою Німеччини від поставок озброєнь Києву. Посол Андрій Мельник у Берліні назвав конкретні види озброєнь, які хотів би, щоб отримала Україна від Німеччини.

"В першу чергу мова йде про бойові кораблі - одні з найкращих у світі, які нам вкрай необхідні для ефективного захисту довгого узбережжя Чорного і Азовського морів", - розповів він.

За словами Мельника, Україна також потребує і найсучасніших зенітних комплексів, які, як він зазначив, виробляють німецькі оборонні концерни. Україна вже багато років домагається поставок зброї з ФРН для захисту від можливого російського вторгнення, але поки - безуспішно.

Нагадаємо, канцлер ФРН Олаф Шольц напередодні в черговий раз відкинув прохання Києва, підкресливши, що Німеччина вже багато років проводить збалансовану стратегію, що виключає експорт летальної зброї.

Зазначимо, глава МЗС ФРН Анналена Бербок, в ході візиту до Києва 17 січня, також відкинула вимоги України.

При цьому, деякі німецькі політики виступають за поставку зброї Україні. Так, голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Циммерман вважає, що слід задуматися про можливість поставок зброї Україні для самозахисту.

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