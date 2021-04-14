Боевые корабли РФ вышли на учения в Черное море

Отряд кораблей в составе фрегата "Адмирал Макаров", малых ракетных кораблей "Грайворон" и "Вышний Волочек", ракетного корабля на воздушной подушке "Самум", тральщика "Иван Голубец" вышел в Черное море.

По данным издания, они провели тренировку по преодолению условного минного заграждения в обеспечении тральных сил флота.

Также отмечается, что в стрельбах будут задействованы самолеты и вертолеты морской авиации и ПВО ЧФ.

Отметим, российские корабли вышли в Черное море на фоне обострения ситуации на Донбассе. Кроме того, США планируют направить корабли в Черное море из-за роста военного присутствия РФ у украинских границ.

В частности, в акваторию Средиземного моря вошли американские ракетные эсминцы Donald Cook ("Дональд Кук") и Roosevelt ("Рузвельт"). Корабли должны войти в Черное море 14 и 15 апреля.