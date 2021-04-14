Бойові кораблі РФ вийшли на навчання у Чорне море

Загін російських бойових кораблів вийшов на навчання в Чорне море. У морі екіпажі кораблів проведуть одиночні і спільні залікові артилерійські стрільби по надводним і повітряним цілям.
Про це повідомляє "РИА Новости".
Загін кораблів у складі фрегата "Адмірал Макаров", малих ракетних кораблів "Грайворон" і "Вишній Волочок", ракетного корабля на повітряній подушці "Самум", тральщика "Іван Голубець" вийшов в Чорне море.
За даними видання, вони провели тренування з подолання умовного мінного загородження в забезпеченні тральних сил флоту.
Також наголошується, що в стрільбах будуть задіяні літаки і вертольоти морської авіації та ППО ЧФ.
Зазначимо, російські кораблі вийшли в Чорне море на тлі загострення ситуації на Донбасі. Крім того, США планують направити кораблі в Чорне море через зростання військової присутності РФ біля українських кордонів.
Зокрема, в акваторію Середземного моря увійшли американські ракетні есмінці Donald Cook ("Дональд Кук") і Roosevelt ("Рузвельт"). Кораблі мають увійти в Чорне море 14 і 15 квітня.
Нагадаємо, МЗС Росії звинуватив НАТО в підбурюванні до загострення на Донбасі.
Раніше генсек НАТО заявив, що Альянс ніколи не визнає анексію Криму. Північноатлантичний альянс заявив про підтримку України.