Боевые действия в Украине: актуальная карта на сегодня
Появилась актуальная карта боевых действий в Украине по данным на понедельник, 13 июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис DeepStateMAP.
Судя по карте, Россия продолжает попытки прорваться в Славянском направлении, захватить вместе со Славянском и Краматорск.
Ситуация не меняется и в районе Северодонецка. При этом здесь ВСУ удалось выбить оккупантов из небольшого участка.
Также враг пытается атаковать в районе Верхнеторецкого, где уже видны значительные успехи.
Судя по направлению атак, враг не собирается останавливаться. В районе Харькова оккупанты продолжают атаковать, но ВСУ здесь имеет значительные перевес и глушит все попытки россиян.
Как сообщалось, Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 150 оккупантов за сутки. Всего Россия потеряла в войне против Украины около 32 300 военных.
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