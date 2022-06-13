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Боевые действия в Украине: актуальная карта на сегодня

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Украина, Понедельник 13 июня 2022 12:09
Боевые действия в Украине: актуальная карта на сегодня Фото: российские оккупанты в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Появилась актуальная карта боевых действий в Украине по данным на понедельник, 13 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис DeepStateMAP.

Боевые действия в Украине: актуальная карта на сегодня

Судя по карте, Россия продолжает попытки прорваться в Славянском направлении, захватить вместе со Славянском и Краматорск.

Ситуация не меняется и в районе Северодонецка. При этом здесь ВСУ удалось выбить оккупантов из небольшого участка.

Также враг пытается атаковать в районе Верхнеторецкого, где уже видны значительные успехи.

Судя по направлению атак, враг не собирается останавливаться. В районе Харькова оккупанты продолжают атаковать, но ВСУ здесь имеет значительные перевес и глушит все попытки россиян.

Как сообщалось, Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 150 оккупантов за сутки. Всего Россия потеряла в войне против Украины около 32 300 военных.

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