ВСУ уничтожили 150 оккупантов за сутки: названы новые потери России
Фото: ВСУ ликвидировали еще 150 российских оккупантов за сутки (Getty Images)
Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 150 оккупантов за сутки. Всего Россия потеряла в войне против Украины около 32 300 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
По данным ведомства, наибольшие потери оккупанты понесли на Бахмутском направлении.
Общие боевые потери противника на 13 июня ориентировочно составляют:
- личного состава - около 32 300 (+150) человек ликвидировано,
- танков - 1432 (+2),
- боевых бронированных машин - 3492 (+8),
- артиллерийских систем - 718 (+3),
- РСЗО - 226 (+0),
- средства ПВО - 97 (+0),
- самолетов - 213 (+1),
- вертолетов - 178 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 585 (+3),
- крылатые ракеты - 125 (+0),
- корабли / катера - 13 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн - 2460 (+5),
- специальная техника - 54 (+0).
Напомним, на юге за сутки ВСУ уничтожили 22 российских захватчика и склад боеприпасов.
Кроме того, украинские военные уничтожили склад боеприпасов и 18 российских захватчиков на востоке.
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