ru ua
Пн, 13 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ВСУ уничтожили 150 оккупантов за сутки: названы новые потери России

Новина українською →
Киев, Понедельник 13 июня 2022 09:39
ВСУ уничтожили 150 оккупантов за сутки: названы новые потери России Фото: ВСУ ликвидировали еще 150 российских оккупантов за сутки (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 150 оккупантов за сутки. Всего Россия потеряла в войне против Украины около 32 300 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

По данным ведомства, наибольшие потери оккупанты понесли на Бахмутском направлении.

Общие боевые потери противника на 13 июня ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 32 300 (+150) человек ликвидировано,
  • танков - 1432 (+2),
  • боевых бронированных машин - 3492 (+8),
  • артиллерийских систем - 718 (+3),
  • РСЗО - 226 (+0),
  • средства ПВО - 97 (+0),
  • самолетов - 213 (+1),
  • вертолетов - 178 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 585 (+3),
  • крылатые ракеты - 125 (+0),
  • корабли / катера - 13 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2460 (+5),
  • специальная техника - 54 (+0).

Напомним, на юге за сутки ВСУ уничтожили 22 российских захватчика и склад боеприпасов.

Кроме того, украинские военные уничтожили склад боеприпасов и 18 российских захватчиков на востоке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Войска РФ Война России против Украины Война в Украине Генштаб ВСУ
NEWS
Не 40 часов. Из-за войны в Украине рабочая неделя длится дольше
Не 40 часов. Из-за войны в Украине рабочая неделя длится дольше
DAILY
Голодные игры. Зачем Россия блокирует экспорт зерна из Украины, и кто от этого страдает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Голодные игры. Зачем Россия блокирует экспорт зерна из Украины, и кто от этого страдает