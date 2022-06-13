Бойові дії в Україні: актуальна карта на сьогодні

З'явилася актуальна мапа бойових дій в Україні за даними на понеділок, 13 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс DeepStateMAP .

Судячи з напряму атак, ворог не збирається зупинятися. У районі Харкова окупанти продовжують атакувати, але ЗСУ тут має значну перевагу і глушить усі спроби росіян.

Також ворог намагається атакувати в районі Верхньоторецького, де вже помітні значні успіхи.

Ситуація не змінюється й у районі Сєверодонецька. При цьому тут ЗСУ вдалося вибити окупантів із невеликої ділянки.

Судячи з карти, Росія продовжує спроби прорватися у Слов'янському напрямку, захопити разом зі Слов'янськом та Краматорськом.

Як повідомлялось, Збройні сили України минулої доби ліквідували ще 150 окупантів за добу. Загалом Росія втратила у війні проти України близько 32 300 військових.

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