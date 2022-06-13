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Бойові дії в Україні: актуальна карта на сьогодні

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Україна, Понеділок 13 червня 2022 12:09
Бойові дії в Україні: актуальна карта на сьогодні Фото: російські окупанти в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

З'явилася актуальна мапа бойових дій в Україні за даними на понеділок, 13 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс DeepStateMAP.

Бойові дії в Україні: актуальна карта на сьогодні

Судячи з карти, Росія продовжує спроби прорватися у Слов'янському напрямку, захопити разом зі Слов'янськом та Краматорськом.

Ситуація не змінюється й у районі Сєверодонецька. При цьому тут ЗСУ вдалося вибити окупантів із невеликої ділянки.

Також ворог намагається атакувати в районі Верхньоторецького, де вже помітні значні успіхи.

Судячи з напряму атак, ворог не збирається зупинятися. У районі Харкова окупанти продовжують атакувати, але ЗСУ тут має значну перевагу і глушить усі спроби росіян.

Як повідомлялось, Збройні сили України минулої доби ліквідували ще 150 окупантів за добу. Загалом Росія втратила у війні проти України близько 32 300 військових.

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