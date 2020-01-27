Боевики на Донбассе девять раз нарушили режим "тишины"

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал

С начала текущих суток, 27 января, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как сообщается, противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Пять обстрелов по украинским позициям были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно недалеко от населенного пункта Пески, два раза рядом с Новотроицким и дважды вблизи Лебединского.

Четыре вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - неподалеку Майорского, в районе Кондрашовка Новая и рядом с Пивденным, а также вблизи населенного пункта Новотошковское.

"Сегодня, 27 января, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Напомним, 26 января вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего два украинских военных погибли, еще двое получили ранения.

Кроме того, 25 января оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один украинский воин получил ранение. Боевики применяли минометы 120-го калибра, которые запрещены минскими соглашениями.