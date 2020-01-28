Бойовики в понеділок 10 разів порушували "тишу" на Донбасі

Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Стріляли з гранатометів, кулеметів та мінометів

Протягом минулої доби, 27 січня, збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу операції Об'єднаних сил.

Обстріли велися з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Шість обстрілів по українським позиціям було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

неподалік населеного пункту Піски - з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

два рази поруч з Новотроїцьким - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

двічі поблизу Лебединського - з мінометів калібру 82 мм противник випустив 9 мін, а також гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Тарамчук - зі станкового протитанкового гранатомету – 6 пострілів, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

Чотири ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

неподалік Майорського - з гранатометів різних систем;

в районі Кіндрашівки Нової - з 82-мм міномету;

поряд з Південним з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

поблизу населеного пункту Новотошківське - зі 120-мм міномету - 5 мін.

Крім того, о 21.50 в районі ділянки розведення №3, поблизу населеного пункту Богданівка, ворог в черговий раз здійснив обстріл зі станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї.

"Вчора, 27 січня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

З початком цієї доби російські окупаційні війська обстріляли захисників населеного пункту Новолуганське, застосувавши гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. За поточну добу втрат немає.

Раніше повідомлялося, що українські розвідники затримали на Донбасі диверсанта бойовиків "ДНР".

Нагадаємо, 26 січня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого два українських військових загинули, ще двоє отримали поранення.