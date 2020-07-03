У боевиков на Донбассе разорвался миномет, погибли три человека, - разведка

Фото: боевики на Донбассе (lug-info.com)

По данным разведки, миномет разорвался из-за нарушения мер безопасности

На оккупированной части Луганской области в ходе учений у боевиков разорвался миномет. В результате погибли три человека, еще двое получили ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Сообщается, что по уточненным данным разведки, в последние дни июня в районе Желобка погибли трое и получили ранения двое боевиков.

"Инцидент произошел в ходе занятий по боевой подготовке во время выполнения практических упражнений стрельб. При этом огонь велся по позициям защитников Украины", - говорится в сообщении

Разведка отмечает, что из-за грубого нарушения мер безопасности и слабой подготовки личного состава расчет одного из минометов сделал двойное заряжение, в результате чего миномет разорвался и привел к гибели и травмированию людей.

Напомним, в апреле Донецкой области на полигоне на учениях украинских военных взорвался миномет, в результате чего один погиб и еще восемь получили ранения.

Ранее сообщалось, что боевики обстреляли поселок Зайцево Донецкой области, в результате обстрела погибла мирная жительница.

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Автор: РБК-Украина