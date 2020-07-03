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У бойовиків на Донбасі розірвався міномет, загинули три особи, - розвідка

Новини » Надзвичайні події     03.07.2020 - 12:08
У бойовиків на Донбасі розірвався міномет, загинули три особи, - розвідка
Фото: бойовики на Донбасі (lug-info.com)

За даними розвідки, міномет розірвався через порушення заходів безпеки

На окупованій частині Луганської області в ході навчань у бойовиків розірвався міномет. В результаті загинули три особи, ще двоє отримали поранення.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

Повідомляється, що за уточненими даними розвідки, в останні дні червня в районі Жолобка загинули троє і отримали поранення двоє бойовиків.

"Інцидент стався в ході занять з бойової підготовки під час виконання практичних вправ стрільб. При цьому вогонь вівся по позиціях захисників України", - йдеться в повідомленні

Розвідка відзначає, що через грубе порушення заходів безпеки і слабку підготовки особового складу розрахунок одного з мінометів зробив подвійне зарядження, в результаті чого міномет розірвався і призвів до загибелі і травмування людей.

Нагадаємо, у квітні Донецької області на полігоні на навчаннях українських військових вибухнув міномет, в результаті чого одна людина загинула і ще вісім отримали поранення.

Раніше повідомлялося, що бойовики обстріляли селище Зайцеве Донецької області, в результаті обстрілу загинула мирна мешканка.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Донбасбойовикиминометы
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