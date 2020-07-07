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Через бойовиків авіація не може гасити пожежі, - Луганська ОДА

Вівторок 07 липня 2020 оновлено 22:41
Через бойовиків авіація не може гасити пожежі, - Луганська ОДА
Фото: ліквідація лісової пожежі в Луганській області (dsns.gov.ua)
Автор: Анастасия Светлевская

Бойовики відмовилися дотримуватися режиму тиші

Бойовики відмовилися надати режим тиші через пожежу під Сєвєродонецьком. Держслужба з надзвичайних ситуацій не могла оперативно надати авіацію для гасіння пожежі.

Про це повідомив голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай, передає РБК-Україна.

"Я вже розмовляв з президентом з цього приводу. Розуміючи, що може бути така ситуація, ми вчора домовилися, щоб у Харкові нам надали літак ДСНС, який би міг загасити пожежу. Але, на жаль, та сторона, у якій просили режим тиші, нічого нам не підтвердила. А летіти сюди на літаку - самогубство", - розповів Гайдай.

Зазначимо, Сєвєродонецьк та охоплені пожежею населені пункти поблизу розташовані приблизно за 40 кілометрів від лінії розмежування.

За словами глави МВС Арсена Авакова, до ліквідації пожежі залучили понад 1000 працівників системи МВС та авіацію.

Нагадаємо, лісові пожежі в Луганській області спалахнули у вівторок з новою силою через спеку та сильний вітер.

Станом на вечір 7 червня, лісову пожежу в Луганській області охопив кілька населених пунктів. Вогнем знищено понад 100 житлових та дачних будинків, загинуло 6 осіб. Місцевих жителів госпіталізують до лікарні з опіками.

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