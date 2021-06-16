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Боевики заявили о "следственных действиях" с Протасевичем. Украина требует от Минска объяснений

Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодня луганские боевики заявили, что якобы провели "следственные действия" с арестованным в Беларуси оппозиционным журналистом Романом Протасевичем. Украина считает это сближением Беларуси с Россией и требует объяснений.

Об этом РБК-Украина сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"По поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы посольство Украины в Минске обратилось к белорусским властям предоставить официальные объяснения", - сказал он.

Николенко отметил, что сообщение о проведении "следственных действий" в Беларуси нужно рассматривать в контексте попыток РФ предоставить подчиненным ей боевикам "хоть какой-то псевдосубъектности".

"Это лишь подтверждает, что операция с принудительной посадкой самолета Ryanair и задержанием Романа Протасевича разыграна по российскому сценарию. Россия не теряет шанса лишить Беларусь суверенитета и максимально ее затянуть в свою геополитическую повестку дня", - пояснил представитель МИД.

Он добавил, что подобное сближение Беларуси с Россией усиливает риски для Украины.

"И оно будет учтено при принятии нашим государством дальнейших решений по защите интересов национальной безопасности", - добавил Николенко.

Напомним, в начале июня Александр Лукашенко предложил боевикам "ЛНР" провести следственные действия с арестованным Протасевичем. Луганские боевики утверждают, что Протасевич якобы воевал на Донбассе.

После этого украинский МИД предупредил Беларусь о последствиях такого поступка. Как отметили в министерстве, "Лукашенко будет больно".

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МИД УкраиныБеларусьЛНРРоман Протасевич