Бойовики заявили про "слідчі дії" з Протасевичем. Україна вимагає від Мінська роз'яснень

"На доручення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби посольство України в Мінську звернулося до білоруської влади надати офіційні пояснення", - сказав він.

Ніколенко зазначив, що повідомлення про проведення "слідчих дій" у Білорусі потрібно розглядати у контексті намагань РФ надати підпорядкованим їй бойовикам "хоч якоїсь псевдосуб’єктності".

"Це лише підтверджує, що операцію із примусовою посадкою літака Ryanair та затриманням Романа Протасевича розіграно за російським сценарієм. Росія не втрачає шансу позбавити Білорусь суверенітету та максимально її затягнути в свій геополітичний порядок денний", - пояснив речник МЗС.

Він додав, що подібне зближення Білорусі з Росією посилює ризики для України.

"І воно буде враховане під час ухвалення нашою державою подальших рішень із захисту інтересів національної безпеки", - додав Ніколенко.