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Боевики обстреляли жилые районы Троицкого

Новости » Происшествия    07.05.2019 - 15:05
Боевики обстреляли жилые районы Троицкого
Фото: обстрел Троицкого (facebook.com/pressjfo.news/)

Боевики обстреляли жилые районы из миномета калибра 120 мм

На Донбассе оккупационные войска Российской Федерации обстреляли населенный пункт Троицкое. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

Сообщается, что 6 мая был зафиксирован и задокументирован факт двух обстрелов населенного пункта Троицкое, Попаснянского района Луганской области.

В частности, в 10:19 со стороны вооруженных формирований РФ по направлению Калинового осуществлено обстрел с применением миномета калибра 120 мм участка в населенном пункте Троицкое по улице Красная 1А. В 15:20 вооруженные формирования РФ совершили еще один обстрел населенного пункта Троицкое по улице Красная 1. Боевики применили миномет калибра 120 мм.

Представителями украинской стороны СЦКК установлено, что по улице Красная 1А вследствие попадания двух минометных мин 120 мм в районе расположения школы поврежден фасад стены здания и окна здания. Кроме того, по улице Красная 1 вблизи недействующей церкви, в результате попадания одной минометной мины 120 мм зафиксировано воронку от ее разрыва. Пострадавших в результате обстрелов нет.

 

Фото: обстрел Троицкого (facebook.com/pressjfo.news/)

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе в понедельник, 6 мая, боевики 12 раз нарушили режим тишины, при этом обстреляв в Попаснянском районе село Троицкое, в котором проживает гражданское население. 

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