Боевики завтра возобновят пропуск в районе КПВВ "Новотроицкое"

Пропуск будет осуществляться с 09:00 до 18:00
В понедельник, 3 августа, российско-оккупационные силы возобновят пропуск через линию разграничения в Донецкой области. Оккупанты на один день откроют блокпост "Еленовка", который граничит с украинским КПВВ "Новотроицкое".
Об этом сообщают сепаратистские СМИ.
Так, пропуск граждан будут осуществлять с 9:00 до 18:00 на въезд и выезд только 3 августа и по следующим правилам:
При этом все лица, прибывающие на оккупированную территорию, должны пройти обязательную двухнедельную обсервацию.
Напомним, в Украине продлили действие адаптивного карантина с 1 по 31 августа.
Кроме того, иностранцам и лицам без гражданства для пересечения КПВВ на линии разграничения нужен страховой полис.