Бойовики завтра відновлять пропуск в районі КПВВ "Новотроїцьке"

У понеділок, 3 серпня, російсько-окупаційні сили відновлять пропуск через лінію розмежування в Донецькій області. Окупанти на один день відкриють блок-пост "Оленівка", який межує з українським КПВВ "Новотроїцьке".

Про це повідомляють сепаратистські ЗМІ.

Так, пропуск громадян будуть здійснювати з 9:00 до 18:00 на в'їзд і виїзд тільки 3 серпня і за наступними правилами:

для в'їзду на окуповану територію необхідно мати дозвіл міжвідомчого оперативного штабу" бойовиків;

для виїзду з окупованої території необхідно мати прописку на підконтрольній українському уряду території.

При цьому всі особи, які прибувають на окуповану територію, повинні пройти обов'язкову двотижневу обсервацію.

Нагадаємо, в Україні продовжили дію адаптивного карантину з 1 по 31 серпня.

Крім того, іноземцям та особам без громадянства для перетину КПВВ на лінії розмежування потрібен страховий поліс.