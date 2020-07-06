Боевики завтра снова откроют КПВВ в Донецкой области. Но есть условия

Людям с пропиской в "ДНР" выезд на территорию Украины будет запрещен
На контрольном пункте въезда-выезда "Еленовка" (КПВВ "Новотроицкое" с украинской стороны) на Донбассе будут пропускать украинцев в обе стороны. При этом боевики террористической организации "ДНР" диктуют условия для пересечения линии разграничения.
Об этом сообщает информационное агентство террористов "ДАН".
Как отмечается, пропуск граждан будут осуществлять с 9:00 до 18:00 на въезд и выезд только 7 июля и по следующим правилам:
Напомним, накануне оккупанты угрожали Украине открыть пропуск через линию разграничения только в одностороннем порядке.
Также РБК-Украина писало, что боевики на Донбассе блокируют движение через пункты пропуска "Марьинка" и "Новотроицкое". Пока единственным КПВВ, который работает, является "Станица Луганская".
Автор: Максим Зайченко