Бойовики завтра знову відкриють КПВВ в Донецькій області. Але є умови

Людям з пропискою в "ДНР" виїзд на територію України буде заборонений
На контрольному пункті в'їзду-виїзду "Оленівка" (КПВВ "Новотроїцьке" з української сторони) на Донбасі будуть пропускати українців в обидві сторони. При цьому бойовики терористичної організації "ДНР" диктують умови для перетину лінії розмежування.
Про це повідомляє інформаційне агентство терористів "ДАН".
Як наголошується, пропуск громадян будуть здійснювати з 9:00 до 18:00 на в'їзд і виїзд тільки 7 липня і за наступними правилами:
Нагадаємо, напередодні окупанти погрожували Україні відкрити пропуск через лінію розмежування лише в односторонньому порядку.
Також РБК-Україна писало, що бойовики на Донбасі блокують рух через пункти пропуску "Мар'їнка" і "Новотроїцьке". Поки єдиним КПВВ, який працює, є "Станиця Луганська".
Автор: Максим Зайченко