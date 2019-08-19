Фото: міст у Станиці Луганській (twitter.com zelenskyyua)

Сили ООС повідомляють про завершення вилучення вибухонебезпечних предметів на ділянці зруйнованого мосту

Бойовики затягують демонтаж фортифікаційних споруд мосту у Станиці Луганській на Донбасі. Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил у своєму Facebook.

Зокрема, українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що у зв’язку із завершенням вилучення вибухонебезпечних предметів на ділянці зруйнованого мосту в Станиці Луганській, українська сторона готова дзеркально провести демонтаж фортифікаційних споруд.

"Проте, зі сторони тимчасово окупованої території надійшло повідомлення про прийняте рішення продовження робіт на протилежній стороні до 25 серпня, що унеможливлює українською стороною розпочати зазначені вище роботи. Варто зазначити, що дії противника свідчать про навмисний зрив запланованих заходів", - підкреслили у прес-центрі.

Як писало РБК-Україна раніше, ДСНС 16 серпня завершила розмінування близько 2 га території навколо пошкодженого моста в Станиці Луганській. Роботи з розмінування тривали 16 діб. Бойовики при цьому заявляли, що в той же день також завершують розмінування біля зруйнованого моста.

Нагадаємо, 31 липня Тристороння контактна група домовилася про початок розмінування прилеглих до мосту в Станиці Луганській територій з 1 серпня.

Так, у Станиці Луганській на час ремонту зруйнованого моста через річку Сіверський Донець спорудять тимчасовий обхідний міст. За словами голови Луганської ОДА Віталія Комарницького, ремонт моста в Станиці Луганській є одним з пріоритетів.