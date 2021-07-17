Боевики запускали беспилотники и начали утро с обстрелов: ранен украинский военный

За прошедшие сутки, 16 июля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня.

В частности, сообщается, что в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь в рядах ООС за прошедшие сутки нет.

Однако оккупанты начали сегодняшнее утро на Донбассе с мощных обстрелов с применением тяжелой артиллерии. По состоянию на 7:00 утра, 17 июля, было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.

Вблизи Чермалык противник обстрелял наши позиции из стрелкового оружия. В районе Водяного на Приазовье оккупанты вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров. Возле Широкино российские наемники открыли огонь из минометов 82-го калибра. А в районе Павлополя враг обстрелял украинские позиции из минометов 82-го калибра.

Также сообщается, что в направлении населенного пункта Старогнатовка боевики применили артиллерию 122 калибра.

В результате вражеских обстрелов украинский воин получил пулевое ранение.

В ООС уточнили, что защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - средней тяжести.

"На обстрелы противника подразделениями Объединенных сил была предоставлена ​​адекватный ответ", - говорится в сообщении.