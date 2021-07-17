Бойовики запускали безпілотники і почали ранок з обстрілів: поранено українського військового

За минулу добу, 16 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 1 раз порушили режим припинення вогню.

Зокрема, повідомляється, що в Луганській області був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Бойових втрат у лавах ООС за минулу добу немає.

Однак окупанти почали сьогоднішній ранок на Донбасі з потужних обстрілів із застосуванням важкої артилерії. Станом на 7:00 ранку, 17 липня, було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

Поблизу Чермалик противник обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї. У районі Водяного на Приазов'ї окупанти вели вогонь з мінометів 120-го і 82-го калібрів. Біля Широкиного російські найманці відкрили вогонь з мінометів 82-го калібру. А в районі Павлополя ворог обстріляв українські позиції з мінометів 82-го калібру.

Також повідомляється, що в напрямку населеного пункту Старогнатівка бойовики застосували артилерію 122 калібру.

В результаті ворожих обстрілів український воїн отримав кульове поранення.

В ООС уточнили, що захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я пораненого - середньої тяжкості.

"На обстріли противника підрозділами Об'єднаних сил була надана адекватна відповідь", - йдеться в повідомленні.