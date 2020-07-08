Боевики выпустили гражданина Германии, а сегодня снова заблокировали КПВВ

Боевики продолжают блокировать работу контрольно-пропускных пунктов въезда и выезда (КПВВ) на Донбассе. КПВВ "Марьинка" остается заблокированным, хотя вчера боевики пропустили на подконтрольную территорию гражданина Германии.

Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

Так, за 7 июля через пункт "Марьинка" с оккупированной территории прибыл лишь один человек - гражданин Германии.

"Движение через КПВВ "Марьинка" остается заблокированным боевиками. Вчера гуманитарным коридором Донецк-Курахово с временно оккупированной территории прибыл только один человек - гражданин Германии, которого террористы все же выпустили из временно оккупированной территории", - сообщили в Кабмине.

Через КПВВ "Новотроицкое" за сутки с временно оккупированной территории прибыли 297 человек и 35 транспортных средств. С подконтрольной Украине территории был оформлен пропуск 163 человека и 6 автомобилей. При этом боевики вернули 34 человека и 2 транспортных средства.

"По словам возвращенных граждан, с наступлением сумерек перед блокпостом боевиков оставались люди, которые ожидали пропуск к временно оккупированной территории Украины", - говорится в сообщении.

Линию разграничения через пункт "Станица Луганская" за сутки пересекли 723 человека: 366 - на оккупированную, 357 - на подконтрольную территории.

Всего за прошлые сутки линию разграничения пересекли почти 1,2 тысячи человек.

"Сейчас пограничники не могут гарантировать пропуск со стороны врага, потому что российско-оккупационная администрация продолжает частичное блокирование проезда", - отметили в Министерстве внутренних дел.

При этом отмечается, что все въезжающие на подконтрольную территорию Украины обязаны будут пройти двухнедельную самоизоляцию

Напомним, вчера, 7 июля, боевики возобновили частичный пропуск граждан через КПВВ "Еленовка" (смежный с пунктом "Новотроицкое").

Отметим, украинская сторона возобновила пропуск граждан через КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская" еще 10 июня.