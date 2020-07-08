Бойовики випустили громадянина Німеччини, а сьогодні знову заблокували КПВВ

Бойовики продовжують блокувати роботу контрольно-пропускних пунктів для в'їзду і виїзду (КПВВ) на Донбасі. КПВВ "Маріїнка" залишається заблокованим, хоча вчора бойовики пропустили на підконтрольну територію громадянина Німеччини.

Про це повідомили у прес-службі Кабінету міністрів.

Так, за 7 липня через пункт "Маріїнка" з окупованої території прибув лише один людина - громадянин Німеччини.

"Рух через КПВВ "Маріїнка" залишається заблокованим бойовиками. Вчора гуманітарних коридором Донецьк-Курахове з тимчасово окупованої території прибув тільки одна людина - громадянин Німеччини, якого терористи все ж таки випустили з тимчасово окупованої території", - повідомили в Кабміні.

Через КПВВ "Новотроїцьке" за добу з тимчасово окупованої території прибутку 297 чоловік і 35 транспортних засобів. З підконтрольній території Україні був оформлений пропуск 163 людини і 6 автомобілів. При цьому бойовики повернули 34 особи та 2 транспортних засоби.

"За словами повернутих громадян, з настанням сутінків перед блокпостом бойовиків залишалися люди, які чекали на пропуск до тимчасово окупованій території України", - йдеться в повідомленні.

Лінію розмежування через пункт "Станиця Луганська" за добу перетнули 723 людини: 366 - на окуповану, 357 - на підконтрольну територію.

Всього за минулу добу перетнули лінію розмежування майже 1,2 тисячі осіб.

"Зараз прикордонники не можуть гарантувати пропуск з боку ворога, тому що російсько-окупаційна адміністрація продовжує часткове блокування проїзду", - відзначили в Міністерстві внутрішніх справ.

При цьому наголошується, що всі, хто в'їжджає на підконтрольну територію України зобов'язані будуть пройти двотижневе самоізоляцію

Нагадаємо, вчера, 7 липня, бойовики відновили частковий пропуск громадян через КПВВ "Оленівка" (суміжний з пунктом "Новотроїцьке").

Зазначимо, українська сторона відновила пропуск громадян через КПВВ "Маріїнка" і "Станиця Луганська" ще 10 червня.