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Боевики во вторник четыре раза нарушили "тишину" на Донбассе

Новина українською → Среда 17 февраля 2021 07:41
Боевики во вторник четыре раза нарушили "тишину" на Донбассе Фото: ситуация на Донбассе (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Инна Собора

В течение прошлых суток, 16 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Так, недалеко от Красногоровки российско-оккупационные войска вели огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра.

Со станковых противотанковых и подствольных гранатометов противник открывал огонь неподалеку Водяного, что на Приазовье.

Вблизи населенного пункта Южное вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из снайперского оружия.

"На прицельные обстрелы со стороны противника украинские защитники открывали огонь в ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших воинов нет", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, за предыдущие сутки, 15 февраля, боевики три раза обстреляли украинские позиции на Донбассе. Боевых потерь среди украинских защитников не было.

Ранее в ОБСЕ назвали четыре основные горячие точки на Донбассе, где в 2020 году было зафиксировано свыше 76% нарушений прекращения огня.

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