ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

ОБСЕ назвала основные горячие точки на Донбассе

Новина українською → Донбасс, Понедельник 15 февраля 2021 14:43
ОБСЕ назвала основные горячие точки на Донбассе Фото: наблюдатели ОБСЕ на Донбассе (facebook.com/oscesmm)
Автор: РБК-Украина

На Донбассе есть четыре основные горячие точки. В прошлом году в них зафиксировали около 76% всех нарушений режима прекращения огня.

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине "Тенденции и наблюдения в 2020 году".

По данным миссии, основные горячие точки:

  • район Попасная-Первомайск-Золотое;
  • треугольник Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт;
  • районы к востоку и северо-востоку от Мариуполя;
  • районы на юго-запад, юг и юго-восток от Светлодарска.

Также сообщается, что в целом число нарушений режима прекращения огня снизилось почти в два раза по сравнению с 2019 годом. А число взрывов в результате применения оружия, которое по минским соглашением стороны должны отвести, снизилось на 5%.

Напомним, ранее специальный представитель главы ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау заявила, что идея наработки единого плана реализации минских соглашений, который устроил бы все стороны, является очень трудной задачей. А мирные переговоры на сегодня находятся в тупике.

В то же время глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Халит Чевик рассказал, что факты нарушений перемирия на Донбассе не расследуются, поскольку стороны до сих пор не смогли договориться о совместном механизме реагировании. По его словам, из-за этого невозможно наказать виновных.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество ОБСЕ Донбасс
NEWS
Карантин в Украине могут продлить до 30 апреля
Карантин в Украине могут продлить до 30 апреля
DAILY
Старт вакцинации: кого и как в Украине будут прививать от коронавируса
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Старт вакцинации: кого и как в Украине будут прививать от коронавируса