ОБСЕ назвала основные горячие точки на Донбассе

На Донбассе есть четыре основные горячие точки. В прошлом году в них зафиксировали около 76% всех нарушений режима прекращения огня.

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине "Тенденции и наблюдения в 2020 году".

Также сообщается, что в целом число нарушений режима прекращения огня снизилось почти в два раза по сравнению с 2019 годом. А число взрывов в результате применения оружия, которое по минским соглашением стороны должны отвести, снизилось на 5%.

Напомним, ранее специальный представитель главы ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау заявила, что идея наработки единого плана реализации минских соглашений, который устроил бы все стороны, является очень трудной задачей. А мирные переговоры на сегодня находятся в тупике.

В то же время глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Халит Чевик рассказал, что факты нарушений перемирия на Донбассе не расследуются, поскольку стороны до сих пор не смогли договориться о совместном механизме реагировании. По его словам, из-за этого невозможно наказать виновных.