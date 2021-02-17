Бойовики у вівторок чотири рази порушили "тишу" на Донбасі

Протягом минулої доби, 16 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню. Жодний український військовий не постраждав.

Про це повідомили у прес-центрі штабу ООС .

Так, неподалік Красногорівки російсько-окупаційні війська вели вогонь в бік українських позицій з мінометів 82-го калібру.

Зі станкових протитанкових та підствольних гранатометів противник відкривав вогонь неподалік Водяного, що на Приазов’ї.

Поблизу населеного пункту Південне збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі снайперської зброї.

"На прицільні обстріли зі сторони противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших воїнів немає", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.