Боевики во вторник 13 раз нарушили перемирие на Донбассе

Ни один украинский военный в результате обстрелов не пострадал
В течение прошлых суток, 13 августа, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники тринадцать раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-службе операции Объединенных сил в Facebook.
Отмечается, что обстрелы позиций велись из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник осуществил двенадцать обстрелов:
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник произвел один обстрел позиций Объединенных сил в районе Южного.
"Потерь с нашей стороны не зафиксировано", - сообщили в пресс-центре ООС.
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрел зафиксирован вблизи Песков.
РБК-Украина писало, что в течение суток 12 августа в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики применили гранатометы и снайперское оружие. В результате один украинский военный получил ранения.
Ранее Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) установила группу вербовщиков детей в незаконные военные формирования на Донбассе.