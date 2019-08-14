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Бойовики у вівторок 13 разів порушили перемир'я на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    14.08.2019 - 07:14
Бойовики у вівторок 13 разів порушили перемир'я на Донбасі
Ілюстративне фото (ООС)

Жодний український військовий унаслідок обстрілів не постраждав

Протягом минулої доби, 13 серпня, на Донбасі збройні формування Російської Федерації та її найманці тринадцять разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у прес-службі операції Об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що обстріли позицій велися з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив дванадцять обстрілів:

  • неподалік Талаківки - з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
  • двічі в районі Водяного - з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
  • поблизу Гнутового - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
  • в районі Новогнатівки - з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
  • двічі поблизу Новотроїцького - зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета;
  • поблизу Красногорівки - зі стрілецької зброї;
  • неподалік Лебединського - зі стрілецької зброї;
  • поблизу Павлополя - зі стрілецької зброї;
  • неподалік Новогнатівки - зі стрілецької зброї;
  • поблизу Авдіївки - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил в районі Південного.

"Втрат з нашого боку не зафіксовано", - повідомили в прес-центрі ООС.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню. Обстріл зафіксований поблизу Пісків.

РБК-Україна писало, що протягом доби 12 серпня у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики застосували гранатомети та снайперську зброї. У результаті один український військовий дістав поранення.

Раніше Генеральна прокуратура України (ГПУ) встановила групу вербувальників дітей в незаконні військові формування на Донбасі.

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