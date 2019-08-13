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Хомчак представил на Донбассе нового командующего штаба ООС

Новости » Общество    13.08.2019 - 06:38
Хомчак представил на Донбассе нового командующего штаба ООС
Фото: Владимир Кавченко (ООС)

Кравченко был назначен командующим штаба ООС 5 августа

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак представил нового командующего штаба операции Объединенных сил Владимира Кравченко личному составу. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Представление состоялось в ходе рабочей поездки Хомчака на Донбасс 12 августа. Главнокомандующий ВСУ "выразил убеждение в том, что личный состав Объединенных сил во главе с генерал-лейтенантом Кравченко дальнейшем продолжит выполнять на высоком уровне важнейшая из задач, стоящая перед военными.

Хомчак также сообщил о назначении командующим Сухопутных войск ВСУ Александра Сирского.

Напомним, генерал-лейтенант Кравченко Владимир Анатольевич был назначен Командующим штаба ООС указом предизента от 5 августа 2019. До этого Кравченко занимал должность заместителя начальника штаба оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ.

Ранее пятый президент Петр Порошенко назначил командующим Объединенных сил (ООС) на Донбассе Александра Сирского.

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