Боевики возобновили обстрел Станицы Луганской и попали в жилой дом

Вечером 17 февраля пророссийские боевики возобновили обстрел Станицы Луганской. В результате обстрела разрушен жилой дом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника министра внутренних дел Антона Геращенко.
Сообщается, что в 21:24 поступило сообщение из службы "102" о том, что снаряд попал в жилой дом по улице Магистральной, 8.
"Начался пожар, горит дом. Потерпевших нет", - отметил Геращенко.
Обновлено на 22:40
Как заявил в эфире программы "Право на владу" командующий ООС Александр Павлюк, в результате этого обстрела повреждены два жилых дома и газопровод.
Напомним, сегодня утром российско-оккупационные войска обстреляли из артиллерии Станицу Луганскую. Снаряд попал в детский сад, в результате инцидента пострадали два человека.
В пресс-центре штаба ООС сообщили, что с начала сегодняшнего обострения на Донбассе украинская сторона зафиксировала уже 47 обстрелов. Боевые действия активизировались по всей линии фронта.