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Боевики возобновили обстрел Станицы Луганской и попали в жилой дом

Автор: Сергей Новиков

Вечером 17 февраля пророссийские боевики возобновили обстрел Станицы Луганской. В результате обстрела разрушен жилой дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника министра внутренних дел Антона Геращенко.

Сообщается, что в 21:24 поступило сообщение из службы "102" о том, что снаряд попал в жилой дом по улице Магистральной, 8.

"Начался пожар, горит дом. Потерпевших нет", - отметил Геращенко.

Обновлено на 22:40

Как заявил в эфире программы "Право на владу" командующий ООС Александр Павлюк, в результате этого обстрела повреждены два жилых дома и газопровод.

Напомним, сегодня утром российско-оккупационные войска обстреляли из артиллерии Станицу Луганскую. Снаряд попал в детский сад, в результате инцидента пострадали два человека.

В пресс-центре штаба ООС сообщили, что с начала сегодняшнего обострения на Донбассе украинская сторона зафиксировала уже 47 обстрелов. Боевые действия активизировались по всей линии фронта.

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ДонбассСтаница Луганская