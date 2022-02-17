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Бойовики відновили обстріл Станиці Луганської і влучили в житловий будинок

Автор: Сергей Новиков

Увечері 17 лютого проросійські бойовики відновили обстріл Станиці Луганської. В результаті обстрілу зруйновано житловий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

Повідомляється, що о 21:24 надійшло повідомлення зі служби "102" про те, що снаряд влучив у житловий будинок по вулиці Магістральній, 8.

"Почалася пожежа, горить будинок. Потерпілих немає", - зазначив Геращенко.

Оновлено на 22:40

Як заявив в ефірі програми "Право на владу" командувач ООС Олександр Павлюк, внаслідок цього обстрілу пошкоджено два житлові будинки та газопровід.

Нагадаємо, сьогодні вранці російсько-окупаційні війська обстріляли з артилерії Станицю Луганську. Снаряд потрапив в дитячий садочок, в результаті інциденту постраждали дві людини.

У прес-центрі штабу ООС повідомили, що з початку сьогоднішнього загострення на Донбасі українська сторона зафіксувала вже 47 обстрілів. Бойові дії активізувалися по всій лінії фронту.

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ДонбасСтаниця Луганска