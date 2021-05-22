Боевики вчера восемь раз нарушали "тишину" на Донбассе. Пострадали трое военных

Так, огонь открывали возле Катериновки. Там стреляли из артиллерийских установок 122 калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде Водяного российско-оккупационные войска два раза совершили обстрел из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Новоселовки противник дважды вел огонь из минометов 82-го калибра.

Вблизи Песков враг применил минометы 82-го калибра и крупнокалиберные пулеметы.

В районе поселка Луганское оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а возле поселка Гнутове – еще и из стрелкового оружия.

"В результате обстрела... два военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения и одно боевое травмирование. Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение... Состояние здоровья украинских защитников - удовлетворительное", - сообщили в пресс-центре ООС.

По состоянию на 7 часов утра, 22 мая, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня - вблизи Песков и Прицепиловки.