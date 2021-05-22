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Бойовики учора вісім разів порушували "тишу" на Донбасі. Постраждали троє військових

Автор: РБК-Україна

Протягом минулої доби, 21 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню. Постраждали троє військовослужбовців ЗСУ.

Про це повідомили у прес-центрі ООС.

Так, вогонь відкривали біля Катеринівки. Там стріляли з артилерійських установок 122 калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті Водяного російсько-окупаційні війська два рази здійснили обстріл з мінометів 120-го та 82-го калібрів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Біля Новоселівки противник двічі вів вогонь з мінометів 82-го калібру.

Поблизу Пісків ворог застосував міномети 82-го калібру та великокаліберні кулемети.

У районі селища Луганське окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля селища Гнутове – ще й зі стрілецької зброї.

"Внаслідок обстрілу... два військовослужбовці Збройних сил України отримали поранення та один бойове травмування. Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу... Стан здоров’я українських захисників – задовільний", - повідомили в прес-центрі ООС.

Станом на 7 годину ранку, 22 травня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню - поблизу Пісків та Причепилівки.

Нагадаємо, що згілно з інформацією української розвідки, командування Збройних сил Російської Федерації продовжують нарощувати боєздатність збройних угруповань на окупованій території Донбасу.

Також РБК-Україна писало, що бойовики продовжують стягувати важку техніку на Донбасі. Зокрема, ОБСЄ зафіксувала скупчення танків бойовиків на Донбасі.

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