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Боевики утром обстреляли позиции ООС

Новости » Происшествия    06.09.2019 - 10:49
Боевики утром обстреляли позиции ООС
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Обстрелы совершались вблизи Водяного, Павлополя и Гранитного

Боевики на Донбассе сегодня утром, 6 сентября, трижды обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил, ссылаясь на данные украинской стороны СЦКК.

Сообщается, что обстрелы были совершены вблизи населенных пунктов Водяное, Павлополь и Гранитное. При этом использовались минометы и артиллерия. О потерях не сообщается.

"Сегодня с 05:50 до 06:10 противник совершил очередные обстрелы позиций украинских защитников в районе населенного пункта Водяное применив минометы 82-го калибра (8 мин), в районе населенного пункта Павлополь применив минометы 120-го калибра (4 мины) и в районе населенного пункта Гранитное применив артиллерию калибра 122мм (8 снарядов)", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки 5 сентября противник 21 раз нарушил режим прекращения огня. В результате обстрелов 1 украинский военный погиб, еще 1 ранен.

Также РБК-Украина сообщало, что представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что российское вторжение остается одной из основных угроз. По сведениям ГУР Россия отработает вторжение в Украину на учениях "Кавказ 2020".

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