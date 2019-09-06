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Бойовики вранці обстріляли позиції ООС

Новини » Надзвичайні події    06.09.2019 - 10:49
Бойовики вранці обстріляли позиції ООС
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Обстріл відбувалися поблизу Водяного, Павлополя і Гранітного

Бойовики на Донбасі сьогодні вранці, 6 вересня, тричі обстріляли позиції українських військових. Про це повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил, посилаючись на дані української сторони СЦКК.

Повідомляється, що обстріли були здійснені поблизу населених пунктів Водяне, Павлопіль і Гранітне. При цьому використовувалися міномети та артилерію. Про втрати не повідомляється.

"Сьогодні з 05:50 до 06:10 противник здійснив чергові обстріл позицій українських захисників в районі населеного пункту Водяне застосувавши міномети 82-го калібру (8 хв), в районі населеного пункту Павлопіль застосувавши міномети 120-го калібру (4 міни) і в районі населеного пункту Гранітне застосувавши артилерію калібру 122мм (8 снарядів)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу 5 вересня противник 21 раз порушив режим припинення вогню. В результаті обстрілу 1 український військовий загинув, ще 1 поранений.

Також РБК-Україна повідомляло, що представник Головного управління розвідки України Вадим Скібіцький заявив, що російське вторгнення залишається однією з основних загроз. За відомостями ГУР Росія відпрацює вторгнення в Україну на навчаннях "Кавказ 2020".

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