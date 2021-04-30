Боевики усилили обстрелы на фоне заседания ТКГ, ведут огонь по населенным пунктам Донбасса

Вооруженные формирования Российской Федерации усилили обстрелы на Донбассе на фоне заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта. При этом боевики обстреливают населенные пункты вблизи линии разграничения.

Об этом сообщает украинская сторона Общего центра по контролю и координации (СЦКК).

Так, 28 апреля боевики из района населенного пункта Молодежное в направлении поселка Екатериновка выпустили 6 мин с минометов 120-го калибра. Применение минометов сопровождалось ведением огня из гранатометов и стрелкового оружия.

"К счастью, мины упали в поле вблизи села и не нанесли вреда зданиям и местным жителям", - сообщили в штабе.

Украинская стороной СЦКК верифицировала места обстрела и подтвердила применение противником запрещенного вооружения.

"Количество и интенсивность обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации резко выросла по всей линии разграничения на фоне заседаний Трехсторонней контактной группы. Целью действий наемников является давление на военно-политическое руководство Украины для принятия украинской стороной выгодных для оккупантов решений", - пояснили в штабе.

Украинские военные подчеркнули, что подразделения Вооруженных сил Украины находятся на позициях и придерживаются режима прекращения огня.