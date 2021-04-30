Бойовики посилили обстріли на тлі засідання ТКГ, ведуть вогонь по населених пунктах Донбасу

Збройні формування Російської Федерації посилили обстріли на Донбасі на тлі засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту. При цьому бойовики обстрілюють населені пункти поблизу лінії розмежування.

Про це повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю і координації (СЦКК).

Так, 28 квітня бойовики з району населеного пункту Молодіжне в напрямку селища Катеринівка випустили 6 мін з мінометів 120-го калібру. Застосування мінометів супроводжувалося веденням вогню з гранатометів і стрілецької зброї.

"На щастя, міни впали в поле поблизу села і не завдали шкоди будівлям і місцевим жителям", - повідомили в штабі.

Українська стороною СЦКК верифікувала місця обстрілу і підтвердила застосування противником забороненого озброєння.

"Кількість та інтенсивність обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації різко зросла по всій лінії розмежування на тлі засідань Тристоронньої контактної групи. Метою дій найманців є тиск на військово - політичне керівництво України для прийняття українською стороною вигідних для окупантів рішень", - пояснили в штабі.

Українські військові підкреслили, що підрозділи Збройних сил України знаходяться на позиціях і дотримуються режиму припинення вогню.