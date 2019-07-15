ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Боевики усилили обстрелы на Донбассе из запрещенных Минском калибров

Новости » Общество    15.07.2019 - 07:36
Боевики усилили обстрелы на Донбассе из запрещенных Минском калибров
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Противник нарушил режим тишины 19 раз

На Донбассе в течение прошлых суток, 14 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 19 раз нарушили режим прекращения огня, 6 раз применив запрещенные минскими соглашениями минометы калибров 120 и 82 мм. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

Также противник открывал огонь по украинским позициям из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы велись вблизи населенных пунктов Широкино, Новотроицкое, Богдановка, Красногоровка, Марьинка, Водяное, Ледебинское, Павлополь, Крымское, Зайцевое, Новолуганское, Попасная.

"В результате вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не зафиксировано. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ с вооружения, что не противоречит минским договоренностям. По данным разведки 14 июля двое оккупантов ранены", - отметили в ООС.

От начала понедельника, 15 июля, противник пять раз обстрелял позиции Объединенных сил возле Водяного, Широкиного, Луганского, Новоалександровки. Потерь с украинской стороны нет.

 

Напомним, недавно вооруженные формирования Российской Федерации в четверг, 11 июля, обстреляли жилые районы населенного пункта Марьинка.

Боевики на Донбассе восемь раз нарушили перемирие Боевики из БМП обстреляли жилые районы Марьинки
Новости Украины Донбассобстрелминские соглашения
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь