Бойовики посилили обстріли на Донбасі із заборонених Мінськом калібрів

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Противник порушив режим тиші 19 разів

На Донбасі протягом минулої доби, 14 липня, збройні формування Російської Федерації 19 разів порушили режим припинення вогню, 6 разів застосувавши заборонені мінськими угодами міномети калібрів 120 та 82 мм. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.

Також противник відкривав вогонь по українських позиціях із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Обстріли велися поблизу населених пунктів Широкине, Новотроїцьке, Богданівка, Красногорівка, Мар'їнка, Водяне, Ледебинське, Павлопіль, Кримське, Зайцеве, Новолуганське, Попасна.

"У результаті ворожих обстрілів втрати з нашої сторони не зафіксовано. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить мінським домовленостям. За даними розвідки 14 липня двох окупантів поранено", - зазначили в ООС.

Від початку понеділка, 15 липня, противник п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил біля Водяного, Широкиного, Луганського, Новоолександрівки. Втрат з української сторони немає.

Нагадаємо, нещодавно збройні формування Російської Федерації у четвер, 11 липня, обстріляли житлові райони населеного пункту Мар'їнка.