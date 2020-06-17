Боевики усилили обстрелы на Донбассе, ранен военный

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Оккупанты использовали запрещенное Минском вооружение

В течение минувших суток вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Боевики использовали запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы, минометы и вооружение БМП

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" вблизи Новозвановки враг обстреливал позиции Объединенных сил, используя артиллерийские системы 122-го калибра. Свою артиллерию оккупанты разместили на западной окраине Алмазного, неподалеку от жилых кварталов мирных жителей.

Вблизи Крымского российские оккупанты два раза нарушили режим прекращения огня, применив минометов калибра 120 мм и вооружения боевых машин пехоты. Возле Новоалександровки противник задействовал 82 мм минометы, а рядом с Ореховым – автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" по защитниках Авдеевки вооруженные формирования РФ два раза вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинских защитников вблизи Марьинки враг обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

Вблизи Пищевика захватчик применил минометы 82-го калибра, станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В результате вражеских обстрелов один наш защитник получил боевое травмирование.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования два раза нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.

Ранее сообщалось, что 16 июня боевики стреляли вблизи Орехового и Золотого-5.

РБК-Украина писало, что на Донбассе 15 июня ранены четверо украинских военных.

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Автор: Инна Собора